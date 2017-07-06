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Сарсания: ФК "Зенит" хочет приобрести одного россиянина и не менее двух иностранцев

Спорт
6 июля, 9:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Спортдиректор клуба подчеркнул, что "Зениту" нужен центральный защитник

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Тренировка "Зенита" в Австрии

Тренировка "Зенита" в Австрии

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Санкт-петербургский "Зенит" в летнее межсезонье хочет купить еще одного российского игрока и как минимум двух иностранцев. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

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"Мы бы хотели взять еще одного российского игрока, но детали раскрывать пока рано,- сказал он. - Иностранцы? Как минимум два-три человека должны к нам присоединиться".

Сарсания отметил, что команде необходим центральный защитник и нападающий. "Фактически сейчас, кроме Нету, у нас нет ни одного центрального защитника, поэтому нужен, прежде всего, как минимум, один центральный защитник. И еще один нападающий", - сказал он.

"Зенит" по итогам прошлого сезона занял 3-е место в чемпионате страны. В межсезонье у команды сменился главный тренер - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини.

В нынешнее межсезонье в санкт-петербургский клуб перешли четыре игрока "Ростова" - Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Денис Терентьев, а также Леандро Паредес ("Рома"), Далер Кузяев ("Ахмат").

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