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Мещеряков: "Локомотив-Казанка" в предстоящем сезоне должен выйти в ФНЛ

Спорт
6 июля, 9:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

"Локомотив-Казанка" комплектуется, в основном, за счет выпускников академии "Локомотива" и игроков молодежного состава клуба

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" поставило задачу второй команде железнодорожников "Локомотиву-Казанке" в предстоящем сезоне занять первое место в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В среду состоялось торжественное представление "Локомотива-Казанки".

"На первом летнем сборе основной команды присутствовало большое количество молодых игроков, и это меня радует. Как главный тренер, так и весь тренерский штаб говорят, что эти футболисты сделали серьезный шаг вперед по сравнению с зимними сборами, и некоторых из них мы уже в этом сезоне увидим в основной команде. Мы хотим поставить задачу молодым игрокам выйти в ФНЛ уже в этом году, будем смотреть, как это пойдет", - сказал Мещеряков.

"Локомотив-Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив". Команда комплектуется, в основном, за счет выпускников академии "Локомотива" и игроков молодежного состава клуба.

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