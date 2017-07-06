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Легкоатлет Шубенков намерен приехать в Лондон за два дня до своего старта на ЧМ

Спорт
6 июля, 10:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Предварительные забеги на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира пройдут 6 августа

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует приехать на мировое первенство в Лондон 4 августа - за два дня до своего первого забега на турнире 2017 года. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

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Шубенков получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) выступать в статусе нейтрального спортсмена 11 апреля. Право принять участие в ЧМ-2017 он получил автоматически как победитель прошлого мирового первенства. Два года назад в Пекине Шубенков в финальном забеге на 110 метров с барьерами опередил всех, показав результат 12,98 секунды.

"В Лондон мы собираемся прилететь 4 августа, - заметил Клевцов. - Сегодня Шубенков подаст документы на оформление британской визы, а завтра уже приедет домой в Барнаул. Сам я отдал документы в визовый центр уже 3 июля. Так получилось, что я в этом вопросе опередил собственного ученика".

"Рискну предположить, что для победы на чемпионате мира нужно выбежать из 13 секунд, - продолжил тренер. - Но во время финального забега может, к примеру, пойти дождь, который повлияет на результат".

Предварительные забеги на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира пройдут 6 августа, на следующий день состоятся полуфинальные забеги и финал.

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