Сарсания: предпосылки к продлению контракта ФК "Зенит" с Кришито есть

"Восточный порт" в I полугодии 2017 года перевалил 11,7 млн тонн угляТранспорт 6 июля, 11:29
Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Ласицкене выступит 16 июля на турнире в ПадуеСпорт 6 июля, 11:17
"Ведомости": оборот контейнеров на желдороге растет быстрее, чем в портахТранспорт 6 июля, 11:11
ФК "Томь" продлил контракт с главным тренером ПетраковымСпорт 6 июля, 11:04
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФАСпорт 6 июля, 11:02
В начале было тяготение: как появился самый известный труд НьютонаНаука 6 июля, 11:00
СМИ: открытая перевалка угля в населенных пунктах-портах может быть запрещена с ноябряТранспорт 6 июля, 10:53
Жаров предупредил мессенджеры и соцсети об ответственности за нарушение законов РФОбщество 6 июля, 10:52
Открытая тренировка боксера Лебедева в Екатеринбурге отменена из-за непогодыСпорт 6 июля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Руководство "Зенита" обсудит вопрос продления контракта с защитником Доменико Кришито, предпосылки к подписанию нового соглашения есть. Об этом ТАСС заявил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.
В среду агент итальянского защитника Андреа Д'Амико сообщил ТАСС, что его клиент хочет продлить соглашение с "Зенитом", которое завершается 30 июня 2018 года.
"Еще недавно мы обсуждали, что у Доменико были проблемы личного характера, приезжал агент, поговорили, проблему решили, сейчас он [Кришито] доволен и хочет остаться. Наверное, в скором времени можно будет говорить о продлении, к этому есть предпосылки. Это игрок хорошего уровня, который давно выступает за "Зенит". На данный момент разговора нет, но, думаю, мы к этому придем", - прокомментировал ситуацию Сарсания.
Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года. В сезоне-2016/17 он провел 33 матча во всех турнирах и забил пять голов.