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Сарсания: предпосылки к продлению контракта ФК "Зенит" с Кришито есть

Спорт
6 июля, 10:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Как рассказал ТАСС спортивный директор петербургского клуба, итальянский защитник, чей контракт истекает летом 2018 года, хочет остаться в команде

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Доменико Кришито

Доменико Кришито

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Руководство "Зенита" обсудит вопрос продления контракта с защитником Доменико Кришито, предпосылки к подписанию нового соглашения есть. Об этом ТАСС заявил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

В среду агент итальянского защитника Андреа Д'Амико сообщил ТАСС, что его клиент хочет продлить соглашение с "Зенитом", которое завершается 30 июня 2018 года.

"Еще недавно мы обсуждали, что у Доменико были проблемы личного характера, приезжал агент, поговорили, проблему решили, сейчас он [Кришито] доволен и хочет остаться. Наверное, в скором времени можно будет говорить о продлении, к этому есть предпосылки. Это игрок хорошего уровня, который давно выступает за "Зенит". На данный момент разговора нет, но, думаю, мы к этому придем", - прокомментировал ситуацию Сарсания.

Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года. В сезоне-2016/17 он провел 33 матча во всех турнирах и забил пять голов.

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