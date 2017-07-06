Тренер: барьерист Шубенков до чемпионата мира в Лондоне сделает паузу в выступлениях

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков до мирового первенства в Лондоне не планирует принимать участие в других стартах. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
Шубенков 11 апреля получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступать в статусе нейтрального спортсмена. Право принять участие в ЧМ-2017 он получил автоматически как победитель прошлого мирового первенства. Два года назад в Пекине Шубенков в финальном забеге на 110 метров с барьерами выиграл с результатом 12,98 секунды. Последний раз россиянин выходил на старт 4 июля, когда на турнире в Венгрии занял второе место с лучшим для себя результатом в этом сезоне (13,01).
"Что касается дальнейших выступлений Сергея, то у нас есть договоренность, что до чемпионата мира он больше нигде стартовать не будет, - заметил Клевцов. - Сначала нас ждут тренировки в Барнауле, а во второй половине июля в Новогорске пройдет заключительный этап подготовки к ЧМ. В чемпионате России, который пройдет в конце июля, Сергею тоже не нужно выступать. Мы известили руководство, что пропустим этот турнир, и к нам отнеслись с пониманием".
"Если оценивать выступления Шубенкова в первой половине сезона, то пока, вроде бы все идет все так, как мы хотели, - признался тренер. - Но останавливаться нельзя, поэтому, если все оставшееся до чемпионата мира время потратим с пользой, то, возможно, в Лондоне добьемся поставленных целей. Сергей находится в хорошей форме, но нам предстоит создать некий запас. Тем более что некоторые основные соперники Шубенкова сейчас уже не выступают и, скорее всего, сейчас вовсю готовятся к Лондону".
Предварительные забеги на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира пройдут 6 августа, на следующий день состоятся полуфинальные забеги и финал. ЧМ-2017 пройдет с 4 по 13 августа.