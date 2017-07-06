Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: барьерист Шубенков до чемпионата мира в Лондоне сделает паузу в выступлениях

Спорт
6 июля, 10:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами будет готовиться к мировому первенству в Барнауле и Новогорске

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков до мирового первенства в Лондоне не планирует принимать участие в других стартах. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Шубенков 11 апреля получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступать в статусе нейтрального спортсмена. Право принять участие в ЧМ-2017 он получил автоматически как победитель прошлого мирового первенства. Два года назад в Пекине Шубенков в финальном забеге на 110 метров с барьерами выиграл с результатом 12,98 секунды. Последний раз россиянин выходил на старт 4 июля, когда на турнире в Венгрии занял второе место с лучшим для себя результатом в этом сезоне (13,01).

Смотрите также
Сергей Шубенков

Легкоатлет Шубенков намерен приехать в Лондон за два дня до своего старта на ЧМ

"Что касается дальнейших выступлений Сергея, то у нас есть договоренность, что до чемпионата мира он больше нигде стартовать не будет, - заметил Клевцов. - Сначала нас ждут тренировки в Барнауле, а во второй половине июля в Новогорске пройдет заключительный этап подготовки к ЧМ. В чемпионате России, который пройдет в конце июля, Сергею тоже не нужно выступать. Мы известили руководство, что пропустим этот турнир, и к нам отнеслись с пониманием".

"Если оценивать выступления Шубенкова в первой половине сезона, то пока, вроде бы все идет все так, как мы хотели, - признался тренер. - Но останавливаться нельзя, поэтому, если все оставшееся до чемпионата мира время потратим с пользой, то, возможно, в Лондоне добьемся поставленных целей. Сергей находится в хорошей форме, но нам предстоит создать некий запас. Тем более что некоторые основные соперники Шубенкова сейчас уже не выступают и, скорее всего, сейчас вовсю готовятся к Лондону".

Предварительные забеги на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира пройдут 6 августа, на следующий день состоятся полуфинальные забеги и финал. ЧМ-2017 пройдет с 4 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве начали строить два новых парка
2
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
3
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
4
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
5
На ВДНХ открыт шоу-рум программы реновации
6
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
7
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
Темы дня
Реклама