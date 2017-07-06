Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России поднялась с 63-го на 62-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации.

В активе российской команды 590 очков.

В ноябре 2016 года сборная России, опустившись на 55-е место, обновила антирекорд, установленный в 1998 году (тогда команда располагалась на 40-й строчке рейтинга). В декабре российская команда ухудшила свое положение в рейтинге, опустившись на 56-ю позицию. В апреле сборная России повторила антирекорд, который был установлен в феврале (61-е место), а в июне снова обновила его (63).

Такие изменения в том числе были вызваны тем, что команда России как страны - хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а официальные матчи учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские.

Изменить положение российской национальной команды в рейтинге помогли встречи Кубка конфедераций, который прошел в июне/июле 2017 года в России. На турнире команда Станислава Черчесова в рамках групповой стадии одержала одну победу над сборной Новой Зеландии (2:0) и потерпела два поражения от команд Португалии (0:1) и Мексики (1:2), не сумев выйти из группы.

Первая тройка рейтинга также претерпела изменения. Рейтинг возглавила команда Германии, выигравшая Кубок конфедерации (1609 очков), второе место занимает сборная Бразилии (1603), лидирующую тройку замыкает команда Аргентины (1413).

Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле "P = M x I x T x C".

М в данной формуле - начисляемые очки: 3 очка - за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение - в 1. I - важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4. T - сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е - от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С - сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы - 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки - 0,85.