ФК "Томь" продлил контракт с главным тренером Петраковым

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Томский футбольный клуб "Томь" продлил контракт с главным тренером команды Валерием Петраковым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на два года.

"Решение осознанное, клуб для меня очень дорог. Я уже давно говорю, что в моей жизни особое место занимают две команды - "Торпедо" и "Томь". Доволен, что в непростое для клуба время мы с губернатором Томской области уладили финансовые вопросы", - сообщил Петраков.

Тренер выразил надежду, что "Томь" пополнят новые игроки после первых туров чемпионата ФНЛ. "Должны открыть заявку на сезон-2017/18 с теми игроками, которые сейчас в наличии. Надеюсь, что сумеем еще усилиться футболистами после первого-второго тура ФНЛ. Очевидно, что не хватает оборонительных игроков", - добавил он.

По итогам сезона-2016/17 "Томь" заняла последнее, 16-е место и вылетела из элитного дивизиона чемпионата России. В первом туре ФНЛ "Томь" проведет домашний матч с краснодарской "Кубанью" 8 июля.