Мещеряков уверен, что в новом сезоне ФК "Локомотив" станет сильнее

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" в сезоне-2017/18 выступит сильнее, чем в предыдущем, когда он завоевывал Кубок России. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Сезон-2017/18 начнется для "Локомотива" 14 июля матчем за Суперкубок страны с московским "Спартаком". Пока железнодорожники усилились только выкупленным у "Рубина" защитником Соломоном Кверквелией, голкипером "Ростова" Никитой Медведевым и арендованным у "Краснодара" нападающим Ари.

"Может быть, не самая плохая история, что новичков пока нет? Мы продолжаем работу по усилению, но я говорю, что сила команды не только в тех, кого ты привлек с рынка, но и в тех, кого ты сам вырастил. Посмотрите, как на сборах проявил себя Антон Миранчук, Артем Галаджан, поэтому время все покажет. Команда точно не станет слабее, чем была в прошлом году, когда завоевывала Кубок России, "Локомотив" будет только сильнее", - уверен Мещеряков.

В прошлом сезоне "Локомотив" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Также железнодорожники стали обладателями Кубка страны.