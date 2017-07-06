Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Ласицкене выступит 16 июля на турнире в Падуе

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница лучшего результата сезона в мире в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 16 июля примет участие в международном турнире в итальянской Падуе. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04 метра) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине 27 мая. В минувшее воскресенье она одержала девятую победу подряд в летнем сезоне, выиграв на Мемориале Знаменских в Жуковском. В ее активе есть также победы на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Турку, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова и июньском этапе летнего Гран-при в Жуковском.

"16 июля Мария выступит на турнире в Падуе, откуда отправится в Монако", - сообщила Назарова.

В оставшееся до чемпионата мира время Ласицкене также планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (6 июля), Лондоне (9 июля) и Монако (21 июля), а также Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

Турнир прыгуний в высоту стартует на чемпионате мира 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.