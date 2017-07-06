Карасев сдал все нормативы на заключительном сборе перед чемпионатом России по футболу

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев сдал все нормативы на заключительном учебно-тренировочном сборе перед стартом чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
Сбор проходил с 3 по 5 июля по Новогорске. Карасев начнет работу на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ): в первом туре 8 июля арбитр обслужит встречу между санкт- петербургским "Динамо" и астраханским "Енисеем".
"Новички - Павел Кукуян и Вячеслав Бочков - нормально себя проявили, все, что было положено, сдали. В этом мы и не сомневались. Основные арбитры тоже все сдали, в том числе и Карасев. Предварительный список судей составлен, он будет утверждаться на заседаниях судейского комитета, а также бюро исполкома или на самом исполкоме", - сказал Будогосский.
"В целом сбор прошел успешно, он показал высокую степень физической готовности практически всех арбитров. Были новые сложные тесты, которые мы проводили, и они показали, что судьи готовы. Почти сто процентов сдали установленные нормативы, это 106 судей высшей группы, которая включает в себя арбитров как ФНЛ, так и Российской футбольной премьер-лиги [РФПЛ]. Считаю, что была выполнена объемная программа, на сборе присутствовали руководители российского футбола - Сергей Геннадьевич Прядкин [президент РФПЛ] и Игорь Викторович Ефремов [президент ФНЛ]", - отметил глава департамента.
Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на больших международных турнирах. С 2008 года он обслуживает матчи чемпионата России, в 2016 году работал на играх чемпионата Европы во Франции, а также на футбольном турнире Олимпийских игр в Бразилии. В этом году россиянин обслуживал встречи молодежного мирового первенства в Южной Корее и регулярно работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В сезоне-2015/16 чемпионата России РФС признал его лучшим российским арбитром.
Первые матчи чемпионата РФПЛ начнутся 15 июля.