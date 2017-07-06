Спорткомплекс в честь чемпионки ОИ Воробьевой откроется в Иркутской области в сентябре

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который строится в Тулуне (Иркутская область) в честь завоевания Натальей Воробьевой первой золотой медали в истории российской женской борьбы на Олимпиаде-2012 в Лондоне, откроется в сентябре этого года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта Иркутской области.
Объект возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Финансирование строительства комплекса осуществляется из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального. Общая стоимость строительства объекта составит свыше 70 млн рублей.
"Это многофункциональный спорткомплекс, который строится по типовому проекту, - отметили в ведомстве. - Объект предназначен для занятий целым рядом видов спорта. В том числе, на базе комплекса будет развиваться и борьба".
"Открытие комплекса запланировано на сентябрь этого года", - уточнили в министерстве. Объект будет расположен в центре Тулуна рядом с плавательным бассейном "Дельфин".
Наталья Воробьева одержала победу на Олимпиаде-2012 в весовой категории до 72 кг. Также она является серебряным призером Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в категории до 69 кг, чемпионкой мира 2015 года. 26-летняя спортсменка является уроженкой Тулуна.