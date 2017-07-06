"СКА-Хабаровск" решил не подписывать контракт с футболистом Соломатиным

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" решил не заключать контракт с нападающим Павлом Соломатиным. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

"Он находился у нас на сборах, мы его просматривали. Но он нам не подошел. Также рассматривали кандидатуру полузащитника Артака Григоряна, но на сбор его не вызывали", - рассказал собеседник ТАСС.

Соломатин ранее выступал за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи" и пермский "Амкар". Последний сезон 24-летний форвард провел в калининградской "Балтике".

Также гендиректор хабаровского клуба сообщил, что защитник команды Максим Тишкин пока не приступил к тренировкам. "Ждем его медицинского обследования после травмы. Тогда будет понимание по его будущему. Пока он в общей группе не тренируется", - сказал Флегонтов.

В минувшем сезоне "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб в стыковых матчах за право участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 одержал победу над "Оренбургом". Хабаровский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.