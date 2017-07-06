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Тренер копьеметательницы Ребрик хочет поехать на ЧМ, но опасается отказа в британской визе

Спорт
6 июля, 13:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире "Богатырь" в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер копьеметательницы Веры Ребрик Ярослав Литвинов намерен поехать вместе со спортсменкой в Лондон на чемпионат мира, но опасается, что не сможет получить британскую визу из-за своей крымской прописки. Об этом Литвинов сообщил ТАСС.

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"Я обязательно поеду на чемпионат мира, если получу визу, - заметил он. - Но этому, допускаю, может помешать мой паспорт, выданный в Крыму, с ялтинской пропиской. В профессиональном плане тренеру очень важно быть вместе со своей спортсменкой как на всех этапах ее подготовки к соревнованиям, так и непосредственно на чемпионате мира".

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не прислала мне приглашения на чемпионат мира, и визой я еще не занимался, - продолжил тренер. - Мне пришлось по требованию IAAF отправить официальное письмо о своей непричастности к нарушениям антидопинговых правил и что я сам никогда не был наказан за допинг. Теперь там думают, давать мне приглашение на чемпионат мира или нет".

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире "Богатырь" в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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