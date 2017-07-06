Футболист "Локомотива" Амир Натхо восстановится от травмы примерно к сентябрю

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Амир Натхо восстановится от травмы крестообразных связок колена примерно через два месяца. Об этом ТАСС сообщил отец игрока Адам Натхо.

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в матче молодежных команд "Локомотива" и "Спартака" (1:2), который прошел 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение, но в итоге Натхо все-таки потребовалась операция.

"Восстановление идет с опережением графика, он занимался в тренажерном зале и сейчас уже начал выходить на поле, тренируется индивидуально. Где-то через два месяца Амир должен вернуться в строй. Пускай позанимается пару- тройку недель, после чего обсудим с тренером, как будем [действовать] дальше", - сказал отец.

Натхо в 2014-2015 годах выступал за молодежную команду испанской "Барселоны". В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Перед переходом в "Локомотив" полузащитник играл за "Краснодар-2".