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Футболист "Локомотива" Амир Натхо восстановится от травмы примерно к сентябрю

Спорт
6 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Амир Натхо восстановится от травмы крестообразных связок колена примерно через два месяца. Об этом ТАСС сообщил отец игрока Адам Натхо.

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в матче молодежных команд "Локомотива" и "Спартака" (1:2), который прошел 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение, но в итоге Натхо все-таки потребовалась операция.

"Восстановление идет с опережением графика, он занимался в тренажерном зале и сейчас уже начал выходить на поле, тренируется индивидуально. Где-то через два месяца Амир должен вернуться в строй. Пускай позанимается пару- тройку недель, после чего обсудим с тренером, как будем [действовать] дальше", - сказал отец.

Натхо в 2014-2015 годах выступал за молодежную команду испанской "Барселоны". В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Перед переходом в "Локомотив" полузащитник играл за "Краснодар-2".

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