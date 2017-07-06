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Агент: хоккеисты московского "Динамо" Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛ

Спорт
6 июля, 14:23 UTC+3 МОСКВА июля./Корр. ТАСС, Михаил Личков

Во вторник состоялось заседание дисциплинарного комитета КХЛ, по итогам которого статус неограниченно свободного агента был присвоен 42 игрокам "Динамо"

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Илья Никулин (в белом)

Илья Никулин (в белом)

©  Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля./Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеисты московского "Динамо" Илья Никулин и Алексей Терещенко обратились в арбитражный суд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игроков Валерий Матвеев.

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Во вторник состоялось заседание дисциплинарного комитета КХЛ, по итогам которого статус неограниченно свободного агента был присвоен 42 игрокам "Динамо", в список которых не попали 36-летний нападающий Терещенко и 35-летний защитник Никулин. Контракты обоих игроков с клубом завершаются в следующем году.

"Сегодня мы отвезли заявления в дисциплинарный комитет арбитража КХЛ о признании игроков неограниченно свободными агентам. В ближайшие дни, когда будет проведено заседание, им присвоят статус свободных агентов, скорее всего, это будет завтра, либо в понедельник", - сказал Матвеев.

"Говоря о переговорах с другими клубами, скажу, что это было бы не совсем тактично, так как на данный момент игроки принадлежат "Динамо". Как только появится решение, то будем что-то обсуждать", - добавил собеседник ТАСС.

Терещенко и Никулин являются трехкратными чемпионами мира в составе сборной России (2008, 2009 и 2012). В сезоне-2016/17 Терещенко принял участие в 40 матчах набрав 24 очка(17+7), Никулин сыграл 57 матчей набрав 28 очков (23+5).

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