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Легкоатлетка Сидорова выступит 15 июля на международном турнире в Германии

Спорт
6 июля, 14:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Последний раз Сидорова выходила на старт 28 июня на этапе Мирового вызова в чешской Остраве, который стал для нее четвертым международным турниром в сезоне

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница летнего чемпионата Европы - 2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова выступит на международном легкоатлетическом турнире, который пройдет 15 июля в немецком Роттах-Эгерне. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

"Анжелика 15 июля выступит на турнире в Германии, - рассказала тренер. - Следующим стартом для нее станет чемпионат России, который пройдет в конце июля в Жуковском. Затем она отправится на чемпионат мира в Лондон".

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Последний раз Сидорова выходила на старт 28 июня на этапе Мирового вызова в чешской Остраве, который стал для нее четвертым международным турниром в сезоне. Тогда она одержала победу с результатом 4 метра 70 сантиметров. 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме россиянка стала четвертой (4,65), этап в Осло (15 июня) принес Сидоровой серебро (4,75), этап в Стокгольме, который проходил 18 июня, она завершила на четвертом месте (4,55).

Летний сезон Сидорова открыла на командном чемпионате России в Сочи 25 мая, где одержала победу с результатом 4 метра 60 см. Она также планировала выступить в минувшее воскресенье на Мемориале Знаменских, но из-за дождя приняла решение отказаться от выхода на старт.

"Нам, конечно, было очень важно принять участие в тех соревнованиях, но все испортил дождь, - заметила Абрамова. - Из-за опасения получить травму было принято решение отказаться от выступления. Сейчас Анжелика тренируется, у нее все хорошо".

Турнир в женских прыжках стартует на чемпионате мира в Лондоне 4 августа, а спустя два дня будут разыграны медали в этой дисциплине. Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.

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