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Футболистка сборной России Медведь не сыграет на чемпионате Европы из-за рецидива травмы

Спорт
6 июля, 14:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее тренерский штаб команды огласил состав, который отправится на чемпионат Европы в Нидерланды

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник женской сборной России по футболу Елена Медведь не сможет сыграть на чемпионате Европы 2017 года из-за рецидива травмы, поэтому в составе национальной команды ее заменила Виктория Шкода. Об этом ТАСС сообщила главный тренер женской сборной Елена Фомина.

Ранее тренерский штаб команды огласил состав, который отправится на чемпионат Европы в Нидерланды. В первоначальный список были включены Медведь, а также вратарь Елизавета Щербакова, которая тоже была заменена в итоговой заявке на Юлию Гриченко.

"У Медведь рецидив старой травмы, которая не позволит ей сыграть на чемпионате Европы, поэтому пришлось ее заменить. Замена вратаря Щербаковой плановая: сначала должна была быть Гриченко, но она перенесла операцию, ей нужны были дополнительные процедуры, из-за чего она не успевала подготовиться к началу сбора. Команда не могла тренироваться в два вратаря из-за больших нагрузок, а сейчас Гриченко готова", - сказала Фомина.

"Шкода прилетела в расположение команды вчера. Щербакова уедет из команды 13 июля, а Гриченко присоединится к сборной уже в Нидерландах", - добавила главный тренер.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).

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