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Комитет Думы поддержал ратификацию конвенции СЕ по безопасности на футбольных матчах

Спорт
6 июля, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Документ был подписан от имени РФ в городе Сен-Дени 3 июля 2016 года

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал в четверг ратифицировать конвенцию Совета Европы (СЕ) по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей. Вопрос был внесен на рассмотрение нижней палаты президентом России Владимиром Путиным.

Документ был подписан от имени РФ в городе Сен-Дени 3 июля 2016 года.

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Согласно данным на официальном сайте Совета Европы, конвенция призвана "содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество", а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей "в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства".

Документом предусматривается ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе "запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление, или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия".

Новый договор, отмечается на сайте СЕ, заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях и, в частности, футбольных матчах (СEД № 120), разработанную в 1985 году после трагедии на стадионе "Эйзель" в Брюсселе. Тогда во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем" в результате обрушения стены одной из трибун погибли 39 человек, несколько сотен получили ранения.

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