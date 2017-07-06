РУСАДА опубликовало списки тестируемых российских спортсменов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало списки спортсменов, которые вошли в национальный и расширенный пулы тестирования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В национальный пул, в который вошли ведущие российские спортсмены, включены 383 человека. Расширенный пул, в который вошли молодые спортсмены и резервисты сборных команд, включает в себя 173 фамилии.

27 июня 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. Полностью деятельность РУСАДА пока не восстановлена.