Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сальников: российские пловцы на чемпионате мира без медалей не останутся

Спорт
6 июля, 14:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 14 по 30 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Сальников

Владимир Сальников

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские пловцы на чемпионате мира в Будапеште способны бороться за высокие места, так что на этом турнире без медалей они не останутся. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в венгерской столице с 14 по 30 июля.

Смотрите также
Юлия Ефимова

Ефимова завоевала два золота во второй день Открытого чемпионата Франции по плаванию

"Надеемся, что выступление будет успешным. Апрельский чемпионат России показал, что результаты спортсменов позволяют им рассчитывать на высокие места, так что без медалей не уедем. А с каким количеством и какого достоинства они будут, увидим уже по ходу турнира", - сказал Сальников.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские пловцы завоевали две серебряных и две бронзовых награды. Перед началом турнира в российском спорте разгорелся допинговый скандал, что привело к сокращению делегации национальной сборной страны.

"Успехом будет выполнение спортсменами своих личных планов. Бывают ситуации, которые объективно влияют на успех, как это произошло перед Олимпийскими играми - тот форс-мажор действительно повлиял на результаты наших спортсменов, причем не только в плавании. Надеюсь, что спортсменам удастся улучшить свои личные результаты, что и станет залогом успеха", - отметил глава ВФП.

Предыдущий чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Кремль не комментирует информацию СМИ о якобы поставленных в Крым турбинах Siemens
3
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
4
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
5
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
6
Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет 10 часов
7
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
Темы дня
Реклама