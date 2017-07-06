Сальников: российские пловцы на чемпионате мира без медалей не останутся

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские пловцы на чемпионате мира в Будапеште способны бороться за высокие места, так что на этом турнире без медалей они не останутся. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в венгерской столице с 14 по 30 июля.

"Надеемся, что выступление будет успешным. Апрельский чемпионат России показал, что результаты спортсменов позволяют им рассчитывать на высокие места, так что без медалей не уедем. А с каким количеством и какого достоинства они будут, увидим уже по ходу турнира", - сказал Сальников.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские пловцы завоевали две серебряных и две бронзовых награды. Перед началом турнира в российском спорте разгорелся допинговый скандал, что привело к сокращению делегации национальной сборной страны.

"Успехом будет выполнение спортсменами своих личных планов. Бывают ситуации, которые объективно влияют на успех, как это произошло перед Олимпийскими играми - тот форс-мажор действительно повлиял на результаты наших спортсменов, причем не только в плавании. Надеюсь, что спортсменам удастся улучшить свои личные результаты, что и станет залогом успеха", - отметил глава ВФП.

Предыдущий чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани в 2015 году.