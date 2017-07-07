Рекордный контракт в хоккее: канадец Макдэвид будет получать $12,5 млн в год

Рекордная для хоккея сумма годового дохода не позволит Коннору Макдэвиду войти даже в сотню самых богатых в мировом спорте по версии Forbes.

Макдэвид будет зарабатывать в среднем $12,5 млн в год, начиная с сезона 2018/19. Ранее самыми высокооплачиваемыми хоккеистами были нападающие "Чикаго" — американец Патрик Кейн и канадец Джонатан Тэйвз, зарабатывающие по $10,5 млн в год.

Кроме того, Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории, получившим общий контракт, выплаты по которому составят $100 млн и больше. В этом рейтинге лидирует российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин (по долгосрочному контракту ему причитается $124 млн), затем идут канадский защитник "Монреаля" Ши Уэбер ($110 млн), канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби ($104 млн) и российский нападающий Илья Ковальчук, подписавший контракт на $100 млн с "Нью-Джерси" в сезоне 2010/11.

Но на фоне заработка ведущих спортсменов в других видах спорта цифры Макдэвида выглядят весьма скромно.

При этом, хотя рейтинг возглавляет футболист Криштиану Роналду, самые обеспеченные спортсмены — это игроки американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Так, в первой сотне самых высокооплачиваемых игроков мира 2017 года по версии Forbes — сразу 32 баскетболиста.

Рост их доходов стал возможен благодаря новому девятилетнему телеконтракту НБА на $24 млрд, который начал действовать с сезона-2016/17. Дополнительные доходы лиги позволили поднял зарплатные ведомости команд на 34%. К примеру, россиянин Тимофей Мозгов зарабатывает больше любого хоккеиста в мире. А Макдэвид со своим новым контрактом, играй он в НБА, был бы только 71-м в рейтинге зарплат лиги.

Олег Кошелев