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"Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС узнали соперников по баскетбольному Еврокубку-2017/18

Спорт
6 июля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее российские женские баскетбольные клубы узнали соперников по групповым этапам еврокубковых турниров

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Баскетболисты "Зенита"

Баскетболисты "Зенита"

© Виктория Ламзина/БК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские баскетбольные клубы "Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС узнали соперников по групповому этапу регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2017/18. Жеребьевка состоялась в испанской Барселоне в четверг.

Санкт-петербургский "Зенит" попал в группу D, где выступит с испанской "Гран Канарией", турецким "Тофашем", итальянским "Тренто", немецким "Ульмом" и французским "Асвелом". Краснодарский "Локомотив-Кубань" в группе С регулярного сезона сыграет с немецкой "Альбой", литовским "Летувос Ритасом", испанским "Бильбао", французским "Лиможем", сербским "Партизаном". Казанский УНИКС выступит в группе А с турецкой "Дарушшафакой", хорватской "Цедевитой", итальянским "Торино", выступающей в чемпионате Испании "Андоррой", французским "Леваллуа".

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БК "Локомотив-Кубань" выступит в Кубке Европы в предстоящем сезоне

Ранее российские женские баскетбольные клубы узнали соперников по групповым этапам еврокубковых турниров. В Евролиге-2017/18 в группе А курское "Динамо" попало в одну группу к французскому "Буржу" и "Вильнёву д'Аску", турецкому "Галатасараю", венгерскому "Шопрону", чешской "Праге", бельгийскому "Касторс Брэну" и победителю пары между словацкой командой "Пьештанске Чайки" и польским "Полковице". В группе B оренбургская "Надежда" и екатеринбургский УГМК сыграют с турецкими "Фенербахче" и "Авенидой", итальянским "Скио", польской "Вислой" и победителем квалификационной пары между французским "Монпелье" и венгерским "Сексардом". На групповом этапе Еврокубка-2017/18 красноярский "Енисей" встретится в группе B с турецким "Мерсином" и словацкими "Гуд Энджелс" и "Ружомбероком", подмосковная "Спарта энд К" и московская МБА сыграют в группе С вместе с польским "Артего" и шведским "Умео".

В регулярном чемпионате мужского Еврокубка, стартующем в октябре, 24 команды разделены на четыре группы, где сыграют друг с другом дома и в гостях. Четыре лучших клуба каждой из групп выйдут в следующий этап (Топ-16), где также будет распределены на четыре группы и сыграют по круговой системе. Две лучшие команды каждой из четырех групп примут участие в плей-офф начиная с января 2018 года. Серии 1/4 финала, 1/2 финала и финала пройдут до двух побед.

Еврокубок считается вторым по значимости клубным европейским баскетбольным турниром после Евролиги. Действующим обладателем Еврокубка является испанская "Уникаха" (2016/17). Российские клубы становились обладателями Еврокубка пять раз: московское "Динамо" (2005/06), казанский УНИКС (2010/11), подмосковные "Химки" (2011/12 и 2014/15) и краснодарский "Локомотив- Кубань" (2012/13). Победитель турнира получит право выступить в Евролиге в сезоне-2018/19.

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