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СМИ: Роналду провел встречу с президентом ПСЖ на Ибице для обсуждения трансфера

Спорт
6 июля, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава французского клуба находится в хороших отношениях с агентом 32-летнего футболиста Жорже Мендешем и президентом "Реала" Флорентино Пересом

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиано Роналду во время отпуска на острове Ибица провел секретную встречу с президентом футбольного клуба ПСЖ Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи для обсуждения своего перехода в команду. Об этом сообщает испанский портал Okdiario.

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Криштиану Роналду

СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налогов

Аль-Хелаифи находится в хороших отношениях с агентом 32-летнего футболиста Жорже Мендешем и президентом "Реала" Флорентино Пересом. Президент ПСЖ встретился на яхте на Ибице с Роналду для обсуждения возможного перехода португальца во французский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что футболист готов заплатить €14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налогов. Позднее стало известно, что Роналду не собирается вносить платеж и будет отстаивать свою позицию в суде. Также сообщалось, что в связи с обвинениями испанской прокуратору Роналду сообщил руководству "Реала" о своем желании покинуть клуб.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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