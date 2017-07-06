Тренер Гурьев стал аналитиком резервной женской сборной России по биатлону

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер Леонид Гурьев будет работать аналитиком в резервной женской сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор федерации Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов.
В среду четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов на своем сайте написал, что Гурьев был уволен с поста старшего тренера женской команды Тюменской области.
"Такое решение было принято в связи с тем, что Леонид Гурьев будет работать аналитиком в резервной команде женской сборной России. В той команде есть наши представители", - сказал Тоболов.
На посту старшего тренера женской команды Тюменской области по биатлону Гурьева сменил Евгений Пылев.
С 1985 года воспитанницы Гурьева завоевали на чемпионатах мира и Олимпийских играх 15 золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых медалей.