Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер Гурьев стал аналитиком резервной женской сборной России по биатлону

Спорт
6 июля, 16:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На посту старшего тренера женской команды Тюменской области по биатлону Гурьева сменил Евгений Пылев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер Леонид Гурьев будет работать аналитиком в резервной женской сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор федерации Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов.

В среду четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов на своем сайте написал, что Гурьев был уволен с поста старшего тренера женской команды Тюменской области.

"Такое решение было принято в связи с тем, что Леонид Гурьев будет работать аналитиком в резервной команде женской сборной России. В той команде есть наши представители", - сказал Тоболов.

На посту старшего тренера женской команды Тюменской области по биатлону Гурьева сменил Евгений Пылев.

С 1985 года воспитанницы Гурьева завоевали на чемпионатах мира и Олимпийских играх 15 золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых медалей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне
4
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
5
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за позиции Киева
7
Атаке нового вируса для устройств на Android подверглись сотни россиян
Темы дня
Реклама