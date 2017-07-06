Боксер Лебедев допустил возможность проведения реванша с Гассиевым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев допустил возможность проведения боя-реванша с соотечественником Муратом Гассиевым. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
"Бой с Гассиевым никак не подействовал на меня, мы гладиаторы и выходим драться на потеху публике, - сказал Лебедев. - Конечно, мы еще и зарабатываем. Ни за один из своих боев мне не стыдно, я не считаю до сих пор, что я тот поединок проиграл, хоть мне и не подняли руку. Наш спортивный век такой, что, может быть, мы еще и встретимся".
В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. Гассиев примет участие во Всемирной суперсерии бокса. Всего на его счету 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.