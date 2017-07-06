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Боксер Лебедев допустил возможность проведения реванша с Гассиевым

Спорт
6 июля, 16:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

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Мурат Гассиев и Денис Лебедев (слева направо)

Мурат Гассиев и Денис Лебедев (слева направо)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев допустил возможность проведения боя-реванша с соотечественником Муратом Гассиевым. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

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Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

"Бой с Гассиевым никак не подействовал на меня, мы гладиаторы и выходим драться на потеху публике, - сказал Лебедев. - Конечно, мы еще и зарабатываем. Ни за один из своих боев мне не стыдно, я не считаю до сих пор, что я тот поединок проиграл, хоть мне и не подняли руку. Наш спортивный век такой, что, может быть, мы еще и встретимся".

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. Гассиев примет участие во Всемирной суперсерии бокса. Всего на его счету 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

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