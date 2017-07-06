Лебедев: Поветкин является настоящей угрозой для американца Уайлдера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Российский супертяжеловес Александр Поветкин является настоящей угрозой для чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера. Об этом ТАСС заявил друг и партнер Поветкина по промоутерской компании "Мир бокса", чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 90,71 кг Денис Лебедев.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) вернула Поветкина в свой рейтинг.

"Вы же понимаете, здесь имеет место быть политический момент, кто в теме профессионального бокса - все об этом знают, - сказал Лебедев. - Я с детства знаю Сашу Поветкина, для него яблоко с чужого огорода будет допингом. Время все покажет, и мы узнаем настоящую правду. Александр Поветкин сегодня - один из лучших супертяжеловесов в мире, и для Деонтея Уайлдера это была настоящая угроза, я не говорю, что Поветкин бы стопроцентно выиграл, но шансы были очень большие".

"Мое мнение такое - Сашу просто сняли с пробега, красиво и технично. Но сейчас благодаря работе юристов компании "Мира бокса" он восстанавливает репутацию", - добавил собеседник агентства.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. Всемирная боксерская организация (WBO) отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.