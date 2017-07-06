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Российский боксер Липинец может подать в суд на IBF за отказ в бое за чемпионский титул

Спорт
6 июля, 16:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Липинец является официальным претендентом на бой с намибийцем Джулиусом Индонго по версии IBF

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Сергей Липинец (справа)

Сергей Липинец (справа)

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Сергей Липинец может подать в суд на Международную боксерскую федерацию (IBF) из-за отказа предоставлять ему право провести бой с чемпионом мира в первом полусреднем весе намибийцем Джулиусом Индонго. Об этом ТАСС сообщил менеджер Липинца Алекс Вайсфельд.

Ранее стало известно, что Индонго, владеющий также титулом Всемирной боксерской организации (WBO), 10 августа проведет объединительный бой с американцем Теренсом Кроуфордом.

"По прежнему идет война с IBF, - сказал Вайсфельд. - Они официально решения не приняли, но по закону пояс должен быть или поставлен на кон между Индонго и Липинцом, или быть вакантным, что скорее всего и произойдет. [Промоутерская компания] Top Rank делает необоснованные заявления о том, что IBF будет частью объединительного боя между Кроуфордом и Индонго, но это скорее их амбиции, выдается желаемое за действительное. Не хотелось бы идти судиться, но если IBF не поступит так, как их же собственные законы гласят, то придется".

"Так как мы не работаем с промоутерами, то, естественно, появляются попытки обмануть, но вряд ли у них это получиться. IBF - это американская компания, которая может быть призвана к ответу в суде США, где законы уважают", - добавил собеседник агентства.

Липинец является официальным претендентом на бой с Индонго по версии IBF. Российским болельщикам Индонго известен благодаря победе нокаутом в первом раунде над россиянином Эдуардом Трояновским. В активе намибийца 22 победы (11 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Липинца 12 побед (10 - нокаутом) и ни одного поражения.

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