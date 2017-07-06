Путин обсудил развитие шахмат в России с Карякиным

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Путин обсудил развитие шахмат в России с КарякинымСпорт 6 июля, 17:03
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НОВО-ОГАРЕВО, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие шахмат в России с чемпионом мира прошлого года по блицу Сергеем Карякиным.
"Хочу Вас поблагодарить за то, что Вы сделали для развития шахмат, поговорить о том, что можно сделать дополнительно", - сказал Путин на встрече с самым молодым гроссмейстером в истории этого вида спорта. Карякин удостоился этого звания в 12-летнем возрасте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил российского лидера о прибытии 27-летнего шахматиста: "Сергей Александрович здесь". Путин встретил российского чемпиона с улыбкой. Карякин в начале встречи выглядел немного взволнованным.
Президент и Карякин поговорили о лагере для одаренных детей "Сириус", где развивают шахматное направление. "Вы там были?", - уточнил президент. Карякин ответил положительно и отметил, что там мимоходом даже встречался с главой государства.
Затронули тему развития шахмат в регионах. Кроме того, Карякин пригласил Путина в недавно открытый шахматный клуб на Гоголевском бульваре, в котором есть и музей шахмат.