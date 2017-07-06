Утвержден состав сборной России по фехтованию на чемпионат мира

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Федерации фехтования России (ФФР) утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира 2017 года в немецком Лейпциге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Турнир пройдет с 19 по 26 июля.
Шпага. Женщины: Татьяна Логунова (только личные соревнования), Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Яна Зверева (только командные), мужчины: Вадим Анохин (только личные), Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов, Антон Глебко (только командные).
Сабля. Женщины: Яна Егорян, Анна Башта, Валерия Большакова, София Позднякова, Анастасия Баженова (резерв), мужчины: Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Вениамин Решетников (только личные), Дмитрий Даниленко, Владислав Поздняков (только командные).
Рапира. Женщины: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова (резерв), мужчины: Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов (только личные), Дмитрий Ригин (только командные).