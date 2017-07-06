Рябинский: Международная боксерская федерация сняла все обвинения с Поветкина

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная боксерская федерация (IBF) сняла все обвинения с российского супертяжеловеса Александра Поветкина и вернула его в рейтинг. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ранее IBF вернула Поветкина в свой рейтинг, где российский боксер занял 13-е место.

"Да, это так. Еще одна боксерская федерация сняла с Поветкина все обвинения", - сказал Рябинский.

Поветкин 1 июля в Москве победил украинца Андрея Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа позволит россиянину войти в рейтинги данных организаций.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.