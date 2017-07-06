Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА предоставит юридическую помощь и адвоката уличенным в применении допинга футболистам

Спорт
6 июля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Сообщается, что данное решение было принято в рамках реформ дисциплинарных правил организации, целью которых является намерение сделать "дисциплинарные органы УЕФА более независимыми"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантировал игрокам предоставление юридической помощи в ходе рассмотрения дисциплинарного дела при положительном допинг-тесте. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Смотрите также

Инфантино: положительные допинг-тесты в футболе скрыть невозможно

Сообщается, что данное решение было принято в рамках реформ дисциплинарных правил организации, целью которых является намерение сделать "дисциплинарные органы УЕФА более независимыми". УЕФА обязуется предоставлять юридическую помощь и адвоката футболистам всех 55 ассоциаций-членов УЕФА в случае нехватки денежных средств у игрока для самостоятельной защиты от обвинений. Кроме того, игроки, обвиненные в нарушении антидопинговых правил, освобождаются от уплаты пошлины за подачу апелляции.

Также отмечается, что слушания по допинговым делам футболистов после изменений в дисциплинарных правилах могут проводиться в открытом режиме, если на это будет получено одобрение дисциплинарных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июне
4
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
5
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы из-за позиции Киева
7
Атаке нового вируса для устройств на Android подверглись сотни россиян
Темы дня
Реклама