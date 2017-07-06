УЕФА предоставит юридическую помощь и адвоката уличенным в применении допинга футболистам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантировал игрокам предоставление юридической помощи в ходе рассмотрения дисциплинарного дела при положительном допинг-тесте. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что данное решение было принято в рамках реформ дисциплинарных правил организации, целью которых является намерение сделать "дисциплинарные органы УЕФА более независимыми". УЕФА обязуется предоставлять юридическую помощь и адвоката футболистам всех 55 ассоциаций-членов УЕФА в случае нехватки денежных средств у игрока для самостоятельной защиты от обвинений. Кроме того, игроки, обвиненные в нарушении антидопинговых правил, освобождаются от уплаты пошлины за подачу апелляции.

Также отмечается, что слушания по допинговым делам футболистов после изменений в дисциплинарных правилах могут проводиться в открытом режиме, если на это будет получено одобрение дисциплинарных органов.