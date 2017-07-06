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Турнир в Беллинцоне станет последним стартом Клишиной перед чемпионатом мира

Спорт
6 июля, 17:16 дата обновления: 6 июля, 17:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В среду Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/FRANCK ROBICHON, архив

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная чемпионка Европы в помещении по прыжкам в длину Дарья Клишина 18 июля выступит на международном турнире в швейцарском Беллинцоне, который станет ее заключительным стартом перед чемпионатом мира в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Лорен Сигрейв.

В среду Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне.

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"После сегодняшнего соревнования в Лозанне она продолжит подготовку к чемпионату мира, перед которым выступит только в одном старте - на турнире в швейцарском Беллинцоне 18 июля. После этого она около двух недель посвятит тренировкам и отправится в Лондон", - сказал Сигрейв.

В нынешнем летнем сезоне Клишина уже четырежды выходила на старт международных турниров. В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она стала четвертой с результатом 6 м 70 см. 2 июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48). На этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло 15 июня спортсменка, прыгнув в лучшей попытке на 6,75 м, стала второй. Двумя днями позже в словацком Самурине она с таким же результатом (6,75) заняла первое место.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили 24 российских легкоатлетов, среди которых также лидеры сборной России Сергей Шубенков, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире. В Рио-де-Жанейро она заняла девятое место (6,63). Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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