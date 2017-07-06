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Чагин: участие в ралли "Шелковый путь" примет женский экипаж

Спорт
6 июля, 17:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ралли "Шелковый путь" пройдет по территории России, Казахстана и Китая

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Владимир Чагин

Владимир Чагин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женский экипаж в составе Марии Опариной и Таисии Штаннвой примет участие в ралли "Шелковый путь". Об этом журналистам сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.

Российские экипажи на старте "Шелкового пути" будут представлены Виктором Хорошавцевым из ASPEC Motorsport, братьями Коструковыми из "ГАЗ рейд спорт", женским экипажем в составе Опариной и Штаневой и другими спортсменами.

"Особый интерес вызывает участие женского экипажа в ралли-рейде. В этом году будет чисто женский экипаж. Уверен, что если девчонки остановятся, то ни один мужской экипаж мимо не проедет. Поможет добраться до финиша", - отметил Чагин.

Ралли "Шелковый путь" пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Стартует марафон на Красной площади 7 июля, а финиширует в китайском городе Сиань 22 июля.

"Состав участников по-настоящему звездный, а категория грузовиков вызывает повышенный интерес у зрителей. Мы сделали все, чтобы маршрут стал интереснее и разнообразнее, - сказал Чагин. - 76% маршрута - это новые гоночные километры (относительно прошлого года), протяженность трассы - 9700 км. В составе участников представители 35 стран мира, в гонке заявлено более 400 машин".

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