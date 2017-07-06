Российский защитник Нестеров перейдет в клуб КХЛ

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский защитник Никита Нестеров продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом агент хоккеиста Дэн Милстейн написал в Twitter.
"Нестеров решил вернуться домой, - написал Милстейн. - Он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ".
Нестеров выступает в НХЛ с сезона-2014/15. В минувшем сезоне он играл за "Тампу" (35 матчей, 3 шайбы, 9 передач, показатель полезности "-3") и "Монреаль" (15 матчей, 1 шайба, 4 передачи, "+2").
Нестеров является воспитанником челябинского клуба КХЛ "Трактор", за основную команду которой выступал в 2011-2013 годах. В составе "Трактора" он стал двукратным призером чемпионата КХЛ. В составе сборной России он провел 1 игру на Кубке мира-2016.
Nikita Nesterov has decided to continue his hockey career back home. Will sign with one of the clubs in the KHL.— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 6 июля 2017 г.