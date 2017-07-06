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Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018 по футболу в России

Спорт
6 июля, 17:52 дата обновления: 6 июля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Официальная церемония старта тура трофея состоится в Москве в сентябре 2017 года

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Маршрут тура кубка чемпионата мира по футболу пройдет по территории более чем 50 стран, что станет самым продолжительным путешествием трофея за его историю. Об этом стало известно на церемонии объявления маршрута, которая состоялась в Москве в четверг.

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Официальная церемония старта тура кубка мира состоится в Москве в сентябре 2017 года. Трофей привезут в 24 российских города. До декабря 2017-го кубок будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018-го посетит более 50 стран мира на шести континентах. В мае 2018 года трофей вновь вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив свой путь в Москве 14 июня, перед стартом чемпионата мира.

По территории России маршрут тура проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 40 миллионов человек. Таким образом, каждый третий житель страны получит возможность увидеть трофей своими глазами. Всего же за 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тысяч километров.

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Трофей привезут в Красноярск (9 сентября), Омск (15 сентября), Челябинск (20 сентября), Уфу (26 сентября), Пермь (3 октября), Саранск (6 октября), Ярославль (11 октября), Калининград (12 октября), Тулу (17 октября), Курск (20 октября), Воронеж (26 октября), Саратов (1 ноября), Волгоград (8 ноября), Краснодар (14 ноября) и Сочи (22 ноября). В 2018 году он посетит Владивосток (1 мая), Новосибирск (5 мая), Екатеринбург (9 мая), Самару (13 мая), Казань (17 мая), Нижний Новгород (21 ноября), Ростов-на-Дону (25 ноября), Санкт-Петербург (29 мая) и Москву (3 июня). В каждом городе его будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Также кубок привезут в редакции местных СМИ.

Международная федерация футбола (ФИФА) организовывает тур кубка чемпионата мира, аналогичный эстафете олимпийского огня перед Олимпийскими играми, совместно с компанией Coca-Cola ("Кока-Кола").

Кубок мира - главный приз, который вручается победителям чемпионата мира по футболу, но остается в распоряжении ФИФА. В современном виде трофей существует с 1974 года. Он весит 6,175 кг и сделан из чистого золота. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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