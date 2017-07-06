Мутко: лимит на легионеров в чемпионате РФПЛ сезона-2018/19 будет жестче, чем "10+15"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лимит на иностранных игроков в чемпионате России по футболу не будет смягчен после чемпионата мира 2018 года, он будет жестче, чем "10+15". Об этом журналистам сообщил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Накануне Мутко сообщил, что лимит на легионеров будет изменен с сезона-2018/19.

"После чемпионата мира лимит не будет смягчен. В Германии тоже была проблема, но любая страна в таких случаях начинает с лимита. У нас он не жесткий, жесткий - в Китае. Надо начинать реформы, я это понимаю, но за год не растут футболисты", - сказал Мутко.

"Если вы сейчас возьмете 18-летнего мальчика, то он завтра не станет мастером, - продолжил Мутко. - В Германии сделали лимит, три года его подержали, потом изменили. Везде есть требования и лимит, а наши клубы сегодня имеют школы, а мы просто откупаемся, тратим деньги. У "Спартака" есть [Денис] Давыдов, но Зе Луиш сильнее, и Давыдов его не переиграет, если не будет шанса".

Мутко напомнил, что решение по формату лимита будет принято в сентябре. "У нас президент очень четко обозначил позицию, которую мы будем исполнять. Поэтому в сентябре примем решение, и после чемпионата мира запустим реформы, которые будут длиться восемь лет. В заявке будет 25 человек, легионеров точно будет меньше 10", - отметил Мутко.

Лимит по схеме "6+5", действующий в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.