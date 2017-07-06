Агент: хоккеист Зарипов близок к переходу в "Ак Барс"

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МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" близок к подписанию контракта с нападающим Данисом Зариповым, который в прошедшем сезоне играл за магнитогорский "Металлург". Об этом ТАСС сообщил агент 36-летнего хоккеиста Юрий Николаев.
"Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта", - сказал Николаев.
Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе "Ак Барса" он выигрывал чемпионат суперлиги (2006) и Кубок Гагарина (2009, 2010).
Зарипов последние четыре сезона провел в составе магнитогорского "Металлурга", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и лучшим снайпером плей-офф (2017). В конце мая нынешнего года у него истек контракт с магнитогорским клубом. Сообщалось, что "Металлург" вел переговоры с хоккеистом о продлении соглашения.
В составе сборной России Зарипов становился трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).