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Немец Киттель выиграл шестой этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
6 июля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Вторым стал француз Арно Демар из команды FDJ

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Марсель Киттель

Марсель Киттель

© EPA/ROBERT GHEMENT

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на шестом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс".

Дистанцию в 216 километров Киттель преодолел за 5 часов 5 минут и 36 секунд. Вторым стал француз Арно Демар из команды FDJ, третьим финишировал немец Андре Грайпель из команды Lotto Soudal.

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Для Киттеля эта победа стала второй на текущем "Тур де Франс" и 11-й на "Большой петле" в карьере.

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай". Его партнер по команде британец Герайнт Томас занимает второе место (отставание 12 секунд). Итальянец Фабио Ару, выступающий за казахстанскую "Астану", вышел на третью позицию (+14).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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