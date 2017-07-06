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Мутко: сборная России намерена провести товарищеский матч с иранцами осенью

Спорт
6 июля, 19:10 дата обновления: 6 июля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу осенью планирует провести товарищеский матч с командой Ирана. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда, все-таки два матча будут. У тренера есть желание, чтобы была азиатская команда, американская, нам нужно посмотреть разный стиль команд. С Ираном планируем сыграть осенью, но контракт пока не подписан", - сказал Мутко.

"Этот матч [со сборной Ирана] будет не в "Лужниках", мы найдем, где играть", - отметил глава РФС.

В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.

Сборная России ранее встречалась с иранской командой в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) в товарищеском матче, потерпев поражение со счетом 0:1. Сборная СССР играла с иранцами трижды, одержав три победы - в 1976 году (Олимпийские игры, 2:1), в 1978-м (1:0) и 1985-м (2:0).

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