Мутко: сборная России намерена провести товарищеский матч с иранцами осенью

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу осенью планирует провести товарищеский матч с командой Ирана. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Мы ведем переговоры с серьезными сборными. Там есть и Иран, это очень сильная и мощная команда, все-таки два матча будут. У тренера есть желание, чтобы была азиатская команда, американская, нам нужно посмотреть разный стиль команд. С Ираном планируем сыграть осенью, но контракт пока не подписан", - сказал Мутко.
"Этот матч [со сборной Ирана] будет не в "Лужниках", мы найдем, где играть", - отметил глава РФС.
В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
Сборная России ранее встречалась с иранской командой в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) в товарищеском матче, потерпев поражение со счетом 0:1. Сборная СССР играла с иранцами трижды, одержав три победы - в 1976 году (Олимпийские игры, 2:1), в 1978-м (1:0) и 1985-м (2:0).