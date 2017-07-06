Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартует после 1 декабря

Спорт
6 июля, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Вице-премьер РФ заявил, что продажи начнутся после жеребьевки финальной части турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года начнется после жеребьевки финальной стадии турнира. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Смотрите также

Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018

"Билетная программа стартует после жеребьевки. Будем работать над тем, чтобы билетов четвертой категории (предназначенных для граждан РФ - прим. ТАСС) было побольше. Но все-таки билеты - это компетенция ФИФА [Международной федерации футбола], они ориентированы на мир, и иностранных болельщиков будет больше", - сказал Мутко.

Отборочный цикл чемпионата мира завершится в ноябре. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет 1 декабря в Москве.

Матчи чемпионата мира состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Цены на билеты на матчи мирового первенства были обнародованы год назад. Минимальная стоимость билета на матч для гражданина РФ составит 1280 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
Ростех закупил турбины для ТЭС в Крыму на вторичном рынке
4
Летнее тепло вернется в Москву в середине следующей недели
5
В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих
6
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
7
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
Темы дня
Реклама