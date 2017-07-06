Мутко: продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартует после 1 декабря

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года начнется после жеребьевки финальной стадии турнира. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Билетная программа стартует после жеребьевки. Будем работать над тем, чтобы билетов четвертой категории (предназначенных для граждан РФ - прим. ТАСС) было побольше. Но все-таки билеты - это компетенция ФИФА [Международной федерации футбола], они ориентированы на мир, и иностранных болельщиков будет больше", - сказал Мутко.
Отборочный цикл чемпионата мира завершится в ноябре. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет 1 декабря в Москве.
Матчи чемпионата мира состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Цены на билеты на матчи мирового первенства были обнародованы год назад. Минимальная стоимость билета на матч для гражданина РФ составит 1280 рублей.