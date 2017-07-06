Министерство спорта Свердловской области пообещало гонщику Карякину новый квадроцикл

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области подключилось к поиску спонсоров для победителя ралли "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергея Карякина. Также для гонщика будет приобретен новый квадроцикл, сообщили в четверг ТАСС в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Ему [Карякину] будет куплен квадроцикл. Кроме того, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области подключилось к поиску спонсоров для Карякина", - сказала собеседница агентства.

Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. По словам спортсмена, одна лишь заявка на "Дакар" стоит 1,5 млн рублей. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей. Спортсмен уже подал заявку на участие в "Дакаре" 2018 года, заплатив, благодаря лояльности организаторов, лишь часть необходимой суммы.

Карякин в беседе с ТАСС подчеркнул, что на новом квадроцикле он планирует участвовать в ралли-марафоне 2018 года. "Старый квадроцикл сейчас пригоден только для катания. Так как он уже прошел "Дакар", живого от него мало осталось. Он хорош сейчас как выставочный образец", - отметил гонщик.

По мнению спортсмена, тот факт, что региональное Министерство физической культуры и спорта теперь будет его поддерживать, может сыграть значительную роль в поиске спонсора. "То, что сейчас письма в различные компании будут идти от Министерства спорта, станет более весомым вкладом, чем это было, когда письма отправлял я. Важно то, что я смогу поучаствовать в гонке, выступить за свою страну", - резюмировал Карякин.

В январе 2017 года Карякин впервые в карьере стал победителем "Дакара" в зачете квадроциклов. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на "Дакаре" с 2014 года.