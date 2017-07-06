Десайи: у сборной России нет своего Зидана, так что ее силой должна стать командная игра

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу не обладает своим Зинедином Зиданом, как команда Франции в 1998 года, так что на домашнем чемпионате мира должна делать ставку на коллективную игру. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира 1998 года в составе французской сборной Марсель Десайи после презентации тура кубка мира в "Лужниках".

На Кубке конфедераций, который завершился 2 июля, российская сборная не смогла выйти из группы, обыграв новозеландцев (2:0) и проиграв португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

"Российской сборной еще много надо работать над коллективной игрой. У нас была в 1998 году настоящая команда, правда, нам посчастливилось иметь в ней Зинедина Зидана. У вас нет Зидана, так что ваша сила должна быть в коллективной игре", - поделился впечатлениями Десайи.

"Было бы интересно увидеть сюрприз от сборной России на чемпионате мира, но ей еще надо прибавлять в командной игре, хотя динамика есть. Я сам выступал на домашнем чемпионате мира и знаю, какой адреналин игрокам это дает. Думаю, россияне могут воспользоваться этим адреналином и переиграть тех же бразильцев, немцев, французов, испанцев, португальцев", - также отметил француз.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.