ФК "Ростов" поддерживает изменение лимита на легионеров, а в дальнейшем хочет его отмены

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футбольный клуб "Ростов" поддерживает изменение лимита на легионеров в формате "10 иностранцев плюс 15 россиян" в заявке, а в дальнейшем хотел бы полной его отмены. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ростовского клуба Константин Дзюба.

В среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко объявил, что с сезона-2018/19 лимит на легионеров на поле в чемпионате России будет заменен на лимит в заявке. Ранее рабочая группа союза рекомендовала ввести лимит по схеме "10+15", однако Мутко отметил, что пропорции игроков еще стоит утвердить.

"Мы поддерживаем инициативу изменения лимита на "10+15" в краткосрочной перспективе. Надеемся, в течение 5-10 лет при действии такого лимита и реализации "Стратегии-2030" на новый уровень выйдет детско-юношеский футбол и появится более широкий выбор российских игроков. А после этого, если говорить о долгосрочной стратегии, то мы вообще сторонники отмены лимита", - прокомментировал ситуация Дзюба.

В "Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года" предлагается принять ряд мер касательно лимита на легионеров в РФПЛ, в частности, в краткосрочном и среднесрочном периодах рассмотреть вопрос о переходе от лимита на поле по схеме "6+5" к лимиту в заявке по схеме "10+15" в РФПЛ, а к 2030 году произвести полную замену количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.