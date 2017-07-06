Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FIBA выразила недовольство календарем Евролиги на сезон-2017/18

Спорт
6 июля, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В календаре не предусмотрены окна на время проведения матчей национальных команд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная федерации баскетбола (FIBA) разочарована календарем Евролиги на сезон-2017/18, в котором не предусмотрены окна на время проведения матчей национальных команд. Об этом говорится в заявлении FIBA.

"Мы были уверены, что акционеры коммерческих активов Евролиги не препятствуют отъезду игроков в национальные команды, - говорится в заявлении. - И решение об отсутствии окон для международных игр в календаре создает потенциальный конфликт между клубами, с одной стороны, баскетболистами и национальными федерациями - с другой".

Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.

В июне суд Люксембурга постановил, что Евролига должна выплатить €900 тысяч FIBA по делу об организации европейских клубных турниров в соответствии с оговоренной контрактом суммой, которую лига отказалась выплачивать федерации в период с 2012 по 2015 год из-за конфликта с организацией.

В сезоне-2017/18 Россию в Евролиге будут представлять московский ЦСКА и подмосковные "Химки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
3
Ростех закупил турбины для ТЭС в Крыму на вторичном рынке
4
Летнее тепло вернется в Москву в середине следующей недели
5
В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих
6
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
7
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
Темы дня
Реклама