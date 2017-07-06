FIBA выразила недовольство календарем Евролиги на сезон-2017/18

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная федерации баскетбола (FIBA) разочарована календарем Евролиги на сезон-2017/18, в котором не предусмотрены окна на время проведения матчей национальных команд. Об этом говорится в заявлении FIBA.
"Мы были уверены, что акционеры коммерческих активов Евролиги не препятствуют отъезду игроков в национальные команды, - говорится в заявлении. - И решение об отсутствии окон для международных игр в календаре создает потенциальный конфликт между клубами, с одной стороны, баскетболистами и национальными федерациями - с другой".
Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.
В июне суд Люксембурга постановил, что Евролига должна выплатить €900 тысяч FIBA по делу об организации европейских клубных турниров в соответствии с оговоренной контрактом суммой, которую лига отказалась выплачивать федерации в период с 2012 по 2015 год из-за конфликта с организацией.
В сезоне-2017/18 Россию в Евролиге будут представлять московский ЦСКА и подмосковные "Химки".