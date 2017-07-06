СМИ: ЦСКА предложит баскетболисту Родригесу самый большой контракт в Европе

Пенс: американские астронавты в будущем вернутся на Луну и отправятся к МарсуКосмос 6 июля, 21:57
Россия запросила США об их идеях по бесполетным зонам в СирииПолитика 6 июля, 21:41
Российский теннисист Южный проиграл канадцу Раоничу во втором круге УимблдонаСпорт 6 июля, 21:39
Клишина стала четвертой в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 6 июля, 21:34
"Нафтогаз": в контракте с РФ может быть сохранен принцип "бери или плати"Экономика и бизнес 6 июля, 21:25
Россиянка Касаткина проиграла эстонке Контавейт в матче второго круга УимблдонаСпорт 6 июля, 21:19
В постпредстве РФ опровергли сообщения о блокировке Россией заявления СБ ООН по КНДРПолитика 6 июля, 21:08
СМИ: ЦСКА предложит баскетболисту Родригесу самый большой контракт в ЕвропеСпорт 6 июля, 21:07
В Карловых Варах прошла премьера фильма российского режиссера Александра ХантаКультура 6 июля, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с испанцем Серхио Родригесом о подписании контракта, который будет самым большим в Европе. Об этом сообщает портал Eurohoops.
По данным портала, представители ЦСКА встретились с агентом Родригеса, чтобы обсудить возможность перехода игрока. Клуб предложит 31-летнему испанцу, который является свободным агентом, трехлетнее соглашение на сумму €10,7 млн. Такое же предложение было сделано сербскому разыгрывающему ЦСКА Милошу Теодосичу, который ранее заявил, что не собирается возвращаться в российский клуб. Если они подпишут контракты, то, по данным испанской газеты "Марка", станут самыми высокооплачиваемыми игроками в Европе.
Родригес провел прошедший сезон в составе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия". Он сыграл 68 матчей, в среднем набирая по 7,8 очка и совершая 5,1 результативную передачу и 2,3 подбора. С 2010 по 2016 год испанский разыгрывающий выступал за мадридский "Реал", выиграв в составе команды Евролигу в 2015 году. В 2014 году он был признан самым ценным игроком Евролиги.
В составе сборной Испании Родригес выиграл чемпионат Европы в 2015 году и чемпионат мира в 2006 году. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал серебро, а на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро - бронзу.