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СМИ: ЦСКА предложит баскетболисту Родригесу самый большой контракт в Европе

Спорт
6 июля, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Армейский клуб предложит 31-летнему испанцу, который в прошлом сезоне выступал в НБА за "Филадельфию", трехлетнее соглашение на сумму €10,7 млн

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Серхио Родригес

Серхио Родригес

© AP Photo/Chris Szagola

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с испанцем Серхио Родригесом о подписании контракта, который будет самым большим в Европе. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По данным портала, представители ЦСКА встретились с агентом Родригеса, чтобы обсудить возможность перехода игрока. Клуб предложит 31-летнему испанцу, который является свободным агентом, трехлетнее соглашение на сумму €10,7 млн. Такое же предложение было сделано сербскому разыгрывающему ЦСКА Милошу Теодосичу, который ранее заявил, что не собирается возвращаться в российский клуб. Если они подпишут контракты, то, по данным испанской газеты "Марка", станут самыми высокооплачиваемыми игроками в Европе.

Родригес провел прошедший сезон в составе команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия". Он сыграл 68 матчей, в среднем набирая по 7,8 очка и совершая 5,1 результативную передачу и 2,3 подбора. С 2010 по 2016 год испанский разыгрывающий выступал за мадридский "Реал", выиграв в составе команды Евролигу в 2015 году. В 2014 году он был признан самым ценным игроком Евролиги.

В составе сборной Испании Родригес выиграл чемпионат Европы в 2015 году и чемпионат мира в 2006 году. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал серебро, а на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро - бронзу.

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