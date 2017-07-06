Россиянка Касаткина проиграла эстонке Контавейт в матче второго круга Уимблдона

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина проиграла эстонке Анетт Контавейт в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн), и завершила выступление.

Касаткина, "посеянная" под 29-м номером, уступила Контавейт со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 55 минут.

В третьем круге эстонка сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролин Возняцки (5) и болгаркой Цветаной Пиронковой.

Уимблдон завершится 16 июля.