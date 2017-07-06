Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Касаткина проиграла эстонке Контавейт в матче второго круга Уимблдона

Спорт
6 июля, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© AP Photo/Tim Ireland

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина проиграла эстонке Анетт Контавейт в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн), и завершила выступление.

Касаткина, "посеянная" под 29-м номером, уступила Контавейт со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 55 минут.

В третьем круге эстонка сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролин Возняцки (5) и болгаркой Цветаной Пиронковой.

Уимблдон завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Трамп: США призывают Россию прекратить "поддержку враждебных режимов"
3
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
4
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
5
Трамп выступил в Варшаве с речью в защиту западной цивилизации
6
В центре Киева автомобиль въехал в толпу митингующих
7
Ростех предоставит оборудование для строящихся энергообъектов в Крыму
Темы дня
Реклама