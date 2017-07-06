CNN: Трамп перед встречей с Путиным получил рекомендации на нескольких страницахМеждународная панорама 6 июля, 23:06
Российский теннисист Рублев проиграл испанцу Рамосу-Виньоласу во втором круге УимблдонаСпорт 6 июля, 22:52
Ласицкене выиграла десятый турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги"Спорт 6 июля, 22:49
Бывший глава Марий Эл Маркелов написал в СИЗО три поэмыПроисшествия 6 июля, 22:48
IAAF извинилась перед легкоатлетами, данные которых были взломаны хакерами Fancy BearsСпорт 6 июля, 22:41
Летний экстрим-2017: непогода вынуждает закрывать дороги и эвакуировать детейВ стране 6 июля, 22:21
WSJ: Белый дом разрешил Пентагону направлять в Афганистан не более 3,9 тыс. военныхМеждународная панорама 6 июля, 22:18
Российские волейболисты проиграли бразильцам и не сумели выйти в полуфинал Мировой лигиСпорт 6 июля, 22:17
Бывший защитник ЦСКА Теодосич согласовал контракт с клубом НБА "Клипперс"Спорт 6 июля, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший защитник московского ЦСКА серб Милош Теодосич согласовал двухлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Клипперс". Об этом журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски написал в Twitter.
Согласно условиям контракта, Теодосич должен получить $12,3 млн, но после первого года может в одностороннем порядке разорвать соглашение.
С 2011 года Теодосич выступал за московский ЦСКА, контракт с которым истек по окончании сезона-2016/17. Российский клуб предложил 30-летнему разыгрывающему защитнику новое соглашение, от которого он отказался.
Теодосич является одним из лучших разыгрывающих европейского баскетбола. В составе ЦСКА он стал победителем Евролиги, многократным чемпионом российского первенства и Единой лиги ВТБ.
В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную. Всего он по три раза попадал в первую и вторую символические сборные турнира. Будучи игроком греческого "Олимпиакоса", был признан в 2010 году самым ценным баскетболистом Евролиги. В составе сборной Сербии стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2016, чемпионата мира - 2014 и чемпионата Европы - 2009. По итогам чемпионата мира - 2014 был включен в символическую сборную турнира.
Euro star point guard Milo Teodosic has agreed to a two-year, $12.3M deal with the Los Angeles Clippers, league sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 июля 2017 г.