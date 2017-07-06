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Бывший защитник ЦСКА Теодосич согласовал контракт с клубом НБА "Клипперс"

Спорт
6 июля, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Баскетболист подпишет двухлетний контракт на сумму $12,3 млн

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Милош Теодосич

Милош Теодосич

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший защитник московского ЦСКА серб Милош Теодосич согласовал двухлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Клипперс". Об этом журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски написал в Twitter.

Согласно условиям контракта, Теодосич должен получить $12,3 млн, но после первого года может в одностороннем порядке разорвать соглашение.

С 2011 года Теодосич выступал за московский ЦСКА, контракт с которым истек по окончании сезона-2016/17. Российский клуб предложил 30-летнему разыгрывающему защитнику новое соглашение, от которого он отказался.

Теодосич является одним из лучших разыгрывающих европейского баскетбола. В составе ЦСКА он стал победителем Евролиги, многократным чемпионом российского первенства и Единой лиги ВТБ.

В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную. Всего он по три раза попадал в первую и вторую символические сборные турнира. Будучи игроком греческого "Олимпиакоса", был признан в 2010 году самым ценным баскетболистом Евролиги. В составе сборной Сербии стал обладателем серебряных медалей Олимпиады-2016, чемпионата мира - 2014 и чемпионата Европы - 2009. По итогам чемпионата мира - 2014 был включен в символическую сборную турнира.

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