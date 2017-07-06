Ласицкене выиграла десятый турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне.
Спортсменка преодолела планку на высоте 2 метра 6 см, установив лучший результат сезона в мире. Россиянка попыталась превзойти мировой рекорд (2,09 м), установленный представительницей Болгарии Стефкой Костадиновой в 1987 году, но трижды не смогла преодолеть высоту 2,10 м.
Предыдущий лучший результат сезона в мире также принадлежал Ласицкене - 2,04 м, и был установлен на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. В общей сложности в нынешнем году она трижды показывала лучший результат сезона в мире. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.
Победа в Лозанне стала для Ласицкене десятой подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме и Стокгольме, на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском).
Второе место заняла полячка Камила Лисвинко (1,93), третье - Софи Ског из Швеции (1,93).
Ласицкене также выступит на этапах "Бриллиантовой лиги" в Лондоне (9 июля), Кубке России (14-15 июля), турнире в итальянской Падуе (16 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).