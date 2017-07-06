Генменеджер "Филадельфии" опроверг слухи о переговорах с хоккеистом Марковым

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" не ведет переговоры с российским защитником Андреем Марковым. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Рон Хекстолл, слова которого приводит газета Philadelphia Inquirer.
Ранее сообщалось, что "Филадельфия" ведет переговоры с 38-летним Марковым, который является неограниченно свободным агентом.
"Не верьте всему, что слышите, - заявил Хекстолл. - Я не говорил с Марковым". Генменеджер отметил, что команда не подписывает возрастных игроков, а двигается в другом направлении, делая ставку на молодежь.
Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в "Монреале". Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает на новый двухлетний контракт на общую сумму в $12 млн. В воскресенье генменеджер канадского клуба Марк Бержевен заявил, что вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования защитника.
В прошлом сезоне "Филадельфия" не смогла попасть в плей- офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.