Лучшая в мире женская сборная России по баскетболу 3х3 стартует в чемпионате Европы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по баскетболу в формате 3х3 среди мужских и женских команд стартует в пятницу в Амстердаме. Женская команда России является главным фаворитом предстоящего турнира, победив две недели назад на чемпионате мира во Франции.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как "стритбол", вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио, где российские команды будут иметь неплохие шансы на медали. Мужская команда получила в Амстердаме третий номер посева и возглавила группу С, где в пятницу сыграет с командами Швейцарии и Франции. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/4 финала - серия плей-офф пройдет 9 июля.

В мужском турнире чемпионата Европы также сыграют команды Сербии, Венгрии и Испании (группа А), Словении, Латвии и Чехии (группа В), Нидерландов, Украины и Турции (группа D).

В состав мужской команды на чемпионат Европы вошли Илья Александров, Антон Индриков, Лео Лагутин и Александр Захаров. На чемпионате мира во французском Нанте, который прошел 17-21 июня, сборная России заняла восьмое место и шестое - среди европейских сборных. Чемпионами мира стали сербские баскетболисты.

Женскую команду в Амстердаме представят чемпионки мира Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр. Россиянки имеют второй номер посева и в группе В в субботу сыграют с командами Словакии и Испании. Группу А составили команды Венгрии, Швейцарии и Румынии, группу С - Чехии, Италии и Сербии, группу D - Франции, Нидерландов и Ирландии.

Всего на чемпионате Европы будут разыграны пять комплектов медалей. Помимо командных турниров среди мужчин и женщин, на чемпионате Европы состоятся конкурсы по броскам сверху среди мужчин, а также соревнования среди мужчин и женщин по дальним броскам.

Третий чемпионат Европы

Баскетбол в формате 3х3 - стремительно набирающая популярность разновидность этого вида спорта. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, набранного одной из команд, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в кольцо - по одному. Площадка имеет размеры 15 на 11 метров, баскетболисты играют утяжеленным мячом. Дуга (линия двухочковых бросков) располагается на расстоянии 6,75 м от проекции центра кольца на площадку, полукруг под корзиной, где не фиксируются фолы при столкновении, - 1,25 м.

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 проводится в третий раз в истории, в 2014 и 2016 годах турниры проходили в Бухаресте. Три года назад победили мужская сборная Румынии и женская команда России, в прошлом году - команды Словении и Венгрии соответственно. Мужская сборная России лучший результат показала год назад, заняв четвертое место.

Первый чемпионат мира состоялся в 2012 году, начиная с прошлого года эти турниры будут проходить ежегодно. В 2014 году мировое первенство прошло в Москве, где мужская команда России стала третьей, а женская - второй. Мужская сборная Сербии выиграла три чемпионата мира, у женщин дважды побеждала команда США.